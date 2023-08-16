Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів, – ВМС

Україна вже вивела з ладу щонайменше 5 ворожих кораблів Чорноморського флоту. ВМС розповіли, що Росія вже не має можливості поповнювати флот.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі "Freeдом", скільки російських кораблів було станом на 24 лютого 2022 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку України на Чорноморський флот

Дмитро Плетенчук розповів, що перед повномасштабним вторгненням росіяни під виглядом навчань, як могли накачали флот.

Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п'ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати,

– заявив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Як діють російські кораблі після атаки дронами

Дмитро Плетенчук перед цим пояснював, що після атаки дронами, на Кримський міст зокрема, російські кораблі почали триматися далі від основної своєї морської бази. Зокрема, в Чорному морі Севастополь – є основною морською базою Чорноморського флоту і друга база – це Новоросійськ.

Зараз вони (росіяни – 24 Канал) тримаються якомога ближче до своїх офіційно визнаних берегів. Тобто у північно-східній частині Чорного моря,

– заявив речник Військово-морських сил.

За його словами, російські загарбники тепер зайвий раз не виходять в ті ділянки моря, бо можуть отримати якісь пошкодження.

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