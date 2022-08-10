росіяни більше не можуть постачати зброю в Херсон автомобільними дорогами, – Хлань

Після того, як ЗСУ влучили у Каховський міст на Херсонщині, він став непридатним до використання. Тепер у росіян повністю порушилась автомобільна логістика.

Оскільки це була остання транспортна артерія для окупантів. Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Хлань – військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради.

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За його словами, попередньо міст також пошкодили, однак росіянам його вдалось дещо "підлатати". Однак залізницю по Каховській греблі ГЕС агресор відновити не зміг.

Тому єдиним таким пунктом переїзду слугувала гребля Каховської ГЕС. Зараз там проїзд неможливий. Фактично, сьогодні окупанти не можуть постачати зброю автомобільними дорогами,

– сказав Хлань.

Єдине, що у них залишається – це пороми, які вони запустили біля Антонівського мосту. Однак вони не забезпечують зброєю ворожу армію у необхідній кількості.

Це зовсім не ті цифри, які потрібні окупантам, тому що наші Збройні Сили завдяки авіації щоденно відпрацьовують по прифронтових скупченнях і бойові склади росіян.

Влучні удари української армії

Разом з тим, як додав Хлань, сьогодні ЗСУ задали удару й у Любимівці, де було розташоване управління Каховського магістрального каналу і сам канал. Вони знищили розташування росіян та їхню техніку, однак саму інфраструктуру не пошкодили. Тож робота була ювелірною.

Удари ЗСУ по мостах, росіяни в паніці

Збройні сили в ніч проти 8 серпня завдали удару по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.

Мостами українські захисники не обмежились. ЗСУ знищили кілька російських баз з боєприпасами.

Росіяни перенесли дату відкриття Антонівського мосту після удару по ньому українськими оборонцями.

З окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по мостах.

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