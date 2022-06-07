ЗСУ вночі завдали низку жорстких ударів по всьому коридору від Ізюма до Попасної, – Арестович

Про це у вечірньому ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович, інформує 24 канал. За його словами, цей крок збив наступальний потенціал противника.

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"Лупили всю ніч радісно і багато разів, скрізь добре влучили. У тому числі потрапили у ворога на Запорізькому та Херсонському напрямках. Словом, була ніч української артилерії", – розповів він.

Окрім цього, сьогоднішня атака призвела до зупинки наступу Росії. Раніше, за словами Арестовича, їхня тактика була абсолютно протилежною.

Зазвичай раніше, що цікаво, "хоробрі" російські війська получали та продовжували наступ, якщо таке рішення прийняте. Цього разу вони нікуди не пішли. Навіть більше – відійшли з частини районів на півночі Харківщини,

– зазначив радник голови Офісу президента.

Та навіть попри частковий відхід ворожі війська продовжили обстрілювати мирні населені пункти, зокрема центр Харкова.

Такі дії противника можуть свідчити про те, що російська армія не встигла перекинути резерви. Відомо, що вони зняли з Бахмутського напрямку війська, а основну силу перекинули на перерізання траси Бахмут – Лисичанськ.

"Є загроза, що вони її переріжуть. А ще вони таранять нашу оборону під Лисичанськом. Якщо вони пройдуть та закриють "котел", повториться Дебальцевська операція та отримаємо "другий Маріуполь". Вони тиснуть на трьох напрямках. Половина російських військ, що є в Україні, розташовані від Ізюма до Попасної",

– ділиться інформацією Арестович.

Ситуація у Сєвєродонецьку: головне

Наприкінці травня російські війська прорвали оборону ЗСУ у Сєвєродонецьку та зайшли в місто. Після того на території міста тривають постійні бої. Ситуація в населеному пункті змінюється щогодини.

5 червня надійшло повідомлення, що росіяни контролюють половину Сєвєродонецька. Проте наші війська змогли відкинути росіян від міста. Відтак у Генштабі ЗСУ заявили, що наші військові утримують контроль у місті.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що російським військам віддали наказ захопити Сєвєродонецьк. За його словами, загарбники кинули усі сили та резерви, щоб перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут. Для цього Росія стягнула на вказаний напрямок багато техніки, артилерії та особового складу.

Раніше в Інституті вивчення війни зауважили, що темпи наступу російських окупантів на Сєвєродонецькому напрямку знизились. У МВС пояснили, що в росіян, ймовірно, вичерпуються сили, або вони вирішили перегруповувати свої війська.

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