Захисники встановили перший український прапор на лівому березі Дніпра
Джерело:Спецпідрозділ "Карлсон"
Українські воїни вперше від 24 лютого встановили український прапор на лівому березі Дніпра. Захисники одразу опублікували відеопідтвердження.
Так, тепер на лівому березі Дніпра у Херсонській області видніється синьо-жовтий прапор.
До теми Люди не встигають сховатися в укриття, – Соболевський про постійні обстріли Херсону та евакуацію
Що відомо
Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон". Захисники переконані, що це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини.
Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців,
– мовиться у повідомленні.
Захисники встановили прапор на лівому березі Дніпра: відео
У місцевих чатах жителі Херсона дуже зраділи такі новині. Люди пишуть, що моляться за ЗСУ та просять себе берегти. Також жителі Лівобережжя, зокрема Голої Пристані, пишуть, що не можуть дочекатися наших захисників.
На коментарі в стилі "а де це" місцеві не відповідають. Наголошують на тому, що необхідно дотримуватися режиму тиші, а той, хто з цієї місцевості, й так впізнає свій дім.
Звільнення Лівого берега – дуже складний шлях
- В Херсонській області ЗСУ продовжують вести боротьбу з окупантами на Півдні. Наразі головна тактика звільнення Лівобережжя полягає у виснаженні російської військової інфраструктури ударами високоточної системи озброєння, а далі – розгортання контрнаступу на лівому березі – на суходолі.
- Нещодавно перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що ЗСУ продовжує реалізовувати успішну тактику, завдяки якій було звільнено правобережну частину Херсонщини.
- Він сказав, що хороші новини є щодня – проте військові дотримуються серйозного режиму тиші.
- При цьому важливо розуміти, що просування дуже складне – там пласка місцевість, а на додачу нинішня погода грає не на руку.
- Супутникові знімки показують, що російські війська приділяють першочергову увагу риттю окопів і спорудженню протитанкових укріплень вздовж ліній розмежування, які з'єднують російські війська на лівому березі Дніпра з південно-східними тиловими районами в Херсонській області та Криму, а також зі східними тиловими районами навколо Мелітополя, Запорізька область.