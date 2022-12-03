Захисники встановили перший український прапор на лівому березі Дніпра

Українські воїни вперше від 24 лютого встановили український прапор на лівому березі Дніпра. Захисники одразу опублікували відеопідтвердження.

Так, тепер на лівому березі Дніпра у Херсонській області видніється синьо-жовтий прапор.

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Що відомо

Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон". Захисники переконані, що це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини.

Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців,

– мовиться у повідомленні.

Захисники встановили прапор на лівому березі Дніпра: відео

У місцевих чатах жителі Херсона дуже зраділи такі новині. Люди пишуть, що моляться за ЗСУ та просять себе берегти. Також жителі Лівобережжя, зокрема Голої Пристані, пишуть, що не можуть дочекатися наших захисників.

На коментарі в стилі "а де це" місцеві не відповідають. Наголошують на тому, що необхідно дотримуватися режиму тиші, а той, хто з цієї місцевості, й так впізнає свій дім.

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