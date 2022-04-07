ЗСУ захопили пункт управління "елітною" 83-ю російською бригадою

7 квітня 2022 , 17:28
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Джерело:

СтратКом ЗСУ

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ похвалилися черговим досягненням. Їм вдалося захопити пункт управління 83-ю десантно-штурмовою бригадою окупантів.

Про це ввечері 7 квітня повідомили на фейсбук-сторінці СтратКому ЗСУ. Там підкреслили, що захисники України знищили ще один "елітний" підрозділ ворожої армії.

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  • Зазначимо, що 83-ій десантно-штурмовій бригаді, яка дислокується в Уссурійську, добряче дісталося від наших воїнів.
  • Вона зазнала колосальних втрат в Україні – наприкінці березня у Рязані поховали приблизно 200 військових підрозділу.
  • Повернувся додому в труні, зокрема, й заступник командира бригади, підполковник Віталій Слабцов.  
Зверніть увагу! Від початку російського вторгення ЗСУ ліквідували вже 18 900 ворожих солдатів. Крім того, країна-агресорка втратила чимало своєї техніки.

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Автор: Ірина Буртик