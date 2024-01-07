Є засоби, що перехоплюють все, – Гайдай розповів, яку зброю ЗСУ використовують на Сході

Росіяни застосовують різні види зброї проти українських захисників. Найчастіше ворог використовує – КАБи, ФАБи. Також противник збільшив у рази кількість FPV-дронів, які запускає на позиції ВСУ на Східному напрямку.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що також росіяни запускають потужні дрони-камікадзе типу "Ланцет". Проте українські військові знаходять ефективні способи протистояти ворожій зброї.

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Засоби постійно удосконалюються

Наші захисники розробляють певні засоби, які дозволять вести боротьбу саме з "Ланцетами".

Маємо протестувати (ці засоби – 24 Канал), якщо вони дійсно на практиці, на передовій будуть працювати так само як і в теорії, то зможемо щонайменше закрити нашу артилерію і важку техніку від "Ланцетів",

– зазначив ексглава Луганської ОВА.

Купольні РЕБ працюють непогано проти FPV-дронів, а росіяни зараз випускають їх у великій кількості. Вони удосконалили ці дрони, встановивши на них камери нічного бачення.

Від "Ланцетів" може захистити зброя на кшталт РЕБ "Буковель", однак зібрати кошти на нього волонтерам доволі складно. А от на новий засіб, вартість яких відносно невелика, зможуть.

Водночас протягом війни засоби боротьби постійно удосконалюються і час від часу з'являються нові зразки. На сьогодні на фронті діють різні окопні РЕБ – як легкі, одноканальні варіанти, так і пристрої, що розміщені в невеличкому протиударному ящику, який можна зробити вже на вісім каналів,

– підкресли Гайдай.

Навіть якщо ворожі оператори розуміють, що їхні FPV-дрони почали падати, то вони перемикають канали. А в нас є фахівці, які роблять засоби на вісім каналів, і завдяки ним все, що підлітає на 95%, падає.

"Засоби, які сигналізують, що десь поруч летить FPV-дрон є і в нас, і у ворога. Ба більше, у нас є засоби, які перехоплюють абсолютно все, крім будь-яких модифікацій квадрокоптерів Mavic, навіть Autel 4Т – найновіші дрони", – наголосив Сергій Гайдай.

Забезпечення фронту FPV-дронами

Наприкінці минулого року Володимир Зеленський заявив, що Україна має плани виготовити в 2024 році 1 мільйон дронів. Пізніше він президент наголосив, що потрібно особливу увагу приділити виготовленню усіх видів необхідних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. За його словами, "Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах".

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що замовлено перші партії FPV-дронів з запланованого на 2024 рік 1 мільйона дронів.

Умеров пояснив, що раніше Міноборони не закуповувало ці засоби, адже на законодавчому рівні не існувало "чітких критеріїв та правил їх застосування на полі бою". Саме тому їх купували волонтери, Мінцифри та ОВА. Зараз прийняті на озброєння 118 зразків нової техніки. З них 24 – дрони, серед яких є FPV.