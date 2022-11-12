У мережі з'явилося відео з великого складу росіян, який ЗСУ "затрофеїли" під Херсоном

12 листопада 2022 , 18:03
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Джерело:

The Sun

Воїни ЗСУ звільнили село Благодатне на Херсонщині. Там українські захисники "затрофеїли" великий склад окупантів.

Українські герої звільнили село Благодатне у листопаді 2022 року. Місцеві жителі вітають воїнів.

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У Благодатному герої "затрофеїли" величезний склад окупантів. У мережі опублікували епічні кадри.

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Автор: Мар'яна Бекало