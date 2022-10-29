ЗСУ вдарили по важливих військових об'єктах окупантів: Генштаб про успіх героїв

Українські захисники продовжують завдавати окупантам колосальних втрат. Упродовж доби 29 жовтня авіація Сил оборони України завдала по ворогу 17 ударів.

Зокрема, 11 ударів – по районах зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів. Ще 3 – по взводних опорних пунктах. Окрім того, ще 3 удари – по позиціях комплексів ППО окупантів.

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Також на різних напрямках українська ППО збила російську керовану ракету Х-59, а також – 2 БпЛА "Орлан -10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Ворогу завдають колосальних втрат

Російські окупанти упродовж доби завдали 5 ракетних ударів та 7 авіаційних ударів . Також загарбники скоїли понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Генштаб ЗСУ 29 жовтня повідомив, що знищити вдалося вже 70 250 окупантів. Також ліквідували:

танків – 2659 (+19 одиниць)

бойових броньованих машин – 5401 (+23 одиниці);

артилерійських систем – 1708 (+9 одиниць);

РСЗВ – 380 (+1 одиниця);

засобів ППО – 195 (+3 одиниці);

літаків – 273 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 252 (+1 одиниця);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5 одиниць);

крилатих ракет – 351;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19 одиниць).

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