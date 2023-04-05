Україна завдає глибоких ударів по позиціях росіян і накопичує боєприпаси, – CNN

Сили оборони завдають глибоких ударів по позиціях ворога і накопичують боєприпаси для майбутніх атак. Водночас ЗСУ не відчувають якоїсь нестачі боєприпасів для ведення війни.

Видання посилається на західних офіційних осіб, наголошуючи, що ЗСУ отримують обіцяне постачання зброї та техніки.

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Ми бачили, що протягом усієї кампанії українці були дуже вправними у націлюванні точних систем HIMARS на конкретні російські цілі,

– зазначили чиновники.

ЗСУ не відчувають нестачу в озброєнні

Вони також заявили, що Україна накопичуватиме боєприпаси перед новими атаками, але чиновники не фіксують жодної нестачі, яка б обмежила повсякденні операції.

"Ми не бачимо, щоб їм доводилося стримувати свої операції через нестачу боєприпасів", – додали співрозмовники видання.

Яку нову допомогу очікує отримати Україна