Чому ЗСУ збили 21 ракету з 41 запущеної: Ігнат детально розповів причини

Росія вранці атакувала Україну 41 ракетою, з них наші військові збили 21 ворожу ціль. Юрій Ігнат розповів, що більшість зброї знищили Повітряні сили ЗСУ.

Адже ворог атакував крилатими, й балістичними ракетами. Речник Повітряних сил ЗСУ розповів в ефірі телеканалу Київ, чому такий результат продемонстрували наші військові, пише 24 Канал.

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Чому ЗСУ знищили 21 з 41 ракет

Балістикою – "Іскандер-М" били не лише по Києву, а й по інших регіонах. Аналогічно С-300, С-400 били по Харківщині. Х-22 також били по різних регіонах – це і Сумщина, і Дніпропетровщина… Ми розуміємо, що і Х-22, і С-300/С-400, і "Іскандер-М" – це балістика, яку може збивати фактично Patriot,

– розповів Юрій Ігнат.

Він наголосив, що збили 15 з 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, які ворог запустив з Каспію, одну Х-59.

"А ті, що не збили – вони не всі й долетіли до своїх цілей внаслідок певних причин", – заявив речник.

За його словами, такими причинами може бути:

застаріла зброя;

неполадки;

втручання наших РЕБ.

Юрій Ігнат додав, що справді є постраждалі та пошкодження й Україна цього не приховує.

"Але сьогодні (23 січня – 24 Канал) як не крути – робота ППО була такою, як ми побачили в нашому звіті. Крилаті ракети всі знищені, балістичні – 5 (саме так, де це було можливо). Решта – були й влучання, й не долетіли", – уточнив речник Повітряних сил ЗСУ.

Залужний розповів про ракетну атаку Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що окупанти завдали по Україні комбінованого ракетного удару. Зокрема, вороги протягом декількох годин вранці 23 січня атакували Україну крилатими, балістичними, авіаційними та зенітними керованими ракетами. Ворог випустив по Україні 41 ракету, зокрема:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського Енгельса;

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області в напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" з Бєлгородської та Воронезької області;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 з Бєлгородської області Росії.

Валерій Залужний розповів, що наші Повітряні сили ЗСУ разом з ППО Сил оборони збили 21 ракету:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет "Іскандер-М";

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

На жаль, вороги атакували Харків, Київ, Павлоград Дніпропетровської області. Зокрема, росіяни у Харкові повістю зруйнували під'їзд багатоквартирного будинку (понад 40 поранених та 3 загиблих), в Павлограді вбили 43-річну жінку, у Києві – поранили 20 людей.