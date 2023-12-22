"Можуть подати приклад": у що для Росії може перерости ситуація з 3 збитими Су-34
Повітряні сили ЗСУ опівдні 22 грудня відправили у "вічний політ" три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Росіяни раптом почали бідкатися, що Сили оборони вже не вперше застосовують новітні засоби ППО, зокрема, на Херсонському напрямку.
Крім того, у своїх Z-каналах пропагандисти зізналися, що після інциденту біля Зміїного багато пілотів "пошлі в отказ", але під тиском командування "їх вдалося переламати". Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, чи зможуть російські пілоти повстати проти свавілля військового командування країни-агресора.
Важливо "Блискуче спланована операція": Ігнат оцінив втрати Росії через збиття трьох Су-34 на Півдні
Чи можуть пілоти зробити бунт
Зараз в російській армії існують так звані загороджувальні загони, які розміщувалися позаду основних військ для запобігання втечі солдатів з поля бою.
Якщо мова йде про сухопутну операцію, то у такій ролі виступають кадирівці. Для пілотів загороджувальних загонів немає, тому вони можуть собі дозволити подібні протести,
– наголосив Яковенко.
За його словами, авіація – це найбільш вільнолюбна частина армії. Звісно, дисципліна є, але страху менше. Адже люди звикли в індивідуальному порядку щоденно ризикувати життям. Тому цілком можливо, що авіація стане тими підрозділами збройних сил Росії, які перші відмовляться виконувати завдання вищого військового керівництва країни-терориста.
Невідомо, у якому місці чи з якого боку почнеться бунт у російських збройних силах. Можливо, саме авіація покаже гідний приклад,
– мовив російський опозиційний журналіст.
Однак, він зазначив, що багато залежить від того, стільки ефективних систем протиповітряної оборони Україна отримає від партнерів.
Україна знищила три винищувачі Су-34: що відомо
- Опівдні 22 грудня на Південному напрямку Повітряні сили ЗСУ збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, на одному зі збитих "Шахедів" росіяни залишили "послання". Він додав, що у такий спосіб українські захисники передали окупантам свою "відповідь".
- Згодом, росіяни підтвердили збиття винищувачів на Півдні України й навіть опублікували фото з місця "приземлення". Z-канали написали про знищення російських бомбардувальників Су-34 під селом Кринки на Херсонщині.
- Джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що внаслідок знищення трьох російських Су-34 є загиблі серед росіян. Окупанти ж стверджують, що нібито одному пілоту, на жаль, вдалось катапультуватись.