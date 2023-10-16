Залетів у пащу ППО: у ЗСУ розповіли, як вдалося збити російський Мі-8

15 жовтня українські захисники "приземлили" ворожий гвинтокрил Мі-8. Це стало можливим через помилку російського пілота.

ЗСУ продовжує завдавати ворогові втрат у техніці та особовому складі. Так, остання доба відзначилася "цінним уловом" – військові змогли ліквідувати гелікоптер окупантів разом з екіпажем.

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Прямо під приціл ППО

Керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що вполювали ворожий літак бійці з 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

За словами Євлаша, гелікоптер втратив пильність і необачно залетів у зону ураження української ППО. У результаті – він був повністю знищений разом із особовим складом.

Що відбувається на фронті: останні новини

За минулу добу ЗСУ продовжували наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Ворог тим часом не залишав у спокої Авдіївку.

Росіяни активізували наступ у районі цього міста. Вони здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити Сили оборони з позицій в районах на схід від Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Сєвєрного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області.

В Інституті вивчення війни підтвердили, що окупанти посилили атаки на Авдіївському напрямку. Там уточнили, що росіяни задіяли більшу кількість бронетехніки, ніж зазвичай. Вони несуть значні втрати серед особового складу, однак наступ не зупиняють.

Путін прокинувся і заговорив про війну в Україні. Він заявив про певні "успіхи" росіян на фронті та попередив про підготовку нових наступів з боку ЗСУ.

: Мі-8 – багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. Один з найбільш масових двохдвигунових гелікоптерів у світі. Його екіпаж, як правило, становить 2 – 3 людини. Здатний перевозити до 24 пасажирів.