ЗСУ збили російський штурмовий літак в районі Бахмута

Сили оборони приземлили ворожий штурмовий літак на Донеччині, у небі над Бахмутом.

Про це повідомили у вечірньому оперативному зведенні Генштабу 24 січня. І це не усі збиті "пташки" на сьогодні.

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У районі Бахмута українські захисники збили російський штурмовий літак Су-25,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі також додали, що упродовж доби в районі Євгенівки Волноваського району за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52.

Нагадаємо, що вчора наші захисники теж мали успіхи у повітряному просторі та знищили аж 6 повітряних цілей ворога. А загалом, згідно з даними Генштабу, російська армія втратила уже 290 літаків.

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Актуально про ситуацію біля Бахмута

Військові аналітики вважають, що Кремль знову змінює тактику на Бахмутському напрямку після місяців невдалих спроб захопити місто та вийти на адмінкордони Донеччини.

Так, військовий експерт Олексій Гетьман переконаний, що найманців ПВК "Вагнер" у цьому регіоні вороже командування може замінити на військових регулярних сил Росії.

У Міноборони США зазначили, що Путін за будь-яку ціну готовий взяти Бахмут в оточення, тому кидає на штурм міста десятки тисяч мобілізованих.

Зверніть увагу! У вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що на Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів:

Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.