Мінус летючий "Град": льотчик-інструктор пояснив, як ЗСУ вдало полюють на російські Су-25

На Покровському напрямку українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони. Ворожу "пташку" примусово приземлили зенітники 110 ОМБр.

Су-25 – старий радянський штурмовик, який може добре працювати за умови завоювання переваги у повітрі. Проте зараз, як розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, "сушки" використовуються на малій висоті, а стрільба ведеться з кабруванням на дальності 7 – 8 кілометрів від лінії боєзіткнення.

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Як ЗСУ вдало полюють на російські "сушки"

За словами Романа Світана, Су-25 може нести 11 точок підвіски та як мінімум 8 блоків з некерованими реактивними снарядами. Це практично летючий "Град" – коли відбувається вихід усіх боєприпасів, накривається велика площа. Це проблема і для українських військових, і для ворога.

На гранично малій висоті росіянам потрібно підійти до лінії бойового зіткнення. Швидкість доволі висока – до 600 кілометрів на годину. Якщо льотчик втомився або недостатньо професійний, він проскочить дозволену відстань та потрапить під удари українських ПЗРК.

ЗРК не бачать на таких висотах, оскільки Су-25 пересуваються під променями локаторів та радіогоризонтом. Водночас військові, які відповідальні за переносні зенітно-ракетні комплекси, не сплять та ліквідовують ворожу авіацію. У цьому їм допомагають такі засоби як "Ігла", Stinger, Piorun, "Стріла-10" та інші.

Парк Су-25 має кінцеву цифру. Залишилося близько 150 одиниць, хоча було більш як 200. "Відмінусували" непогано. Росіяни використовують їх як розхідний матеріал. Відправляють в одну сторону і бажають успіхів. Якщо зіб'ють, то так і буде, поставили хрест, якщо ні – полетить наступного разу,

– наголосив військовий експерт.

Та навіть самі російські пілоти знають, що летять на загибель. Оскільки до лінії фронту потрібно дуже близько підлітати. Їх "палицею" складно загнати в Су-25. Зовсім інакша ситуація з сучасними літаками, як-от Су-30, Су-34 та Су-35. Вони скидають ракети та боєприпаси з дальності 70 кілометрів, розуміючи, що поки до них не дістане жодний ЗРК.

Зауважимо, що від 24 лютого 2022 року втрати російської окупаційної армії в авіації сягнули понад 361 літака та 326 гелікоптерів.