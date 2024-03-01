Знищення Су-34: скільки років знадобиться Росії, аби відновити втрачені борти
Росія зазнає величезних втрат в авіації. За 29 лютого українські захисники знищили одразу три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Компенсація таких втрат триватиме довго.
Відновити свій ресурс Су-34 окупанти зможуть приблизно за 2 роки. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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"Приблизно за 5 – 10 років Росія відновить цей потенціал. Для якихось одиниць техніки – 5 років. Для літаків потрібно більше. Тих же Су-34 у Росії виробляється приблизно 6 одиниць на рік. Якщо подивитися статистику щодо збитих Су-34, то це вже норма на два роки. Щоб їм відновити такі втрати, російський ВПК має працювати два роки", – пояснив він.
Скоро носіїв КАБ у Росії не залишиться
Олександр Мусієнко зазначив, що якщо така тенденція продовжиться, то носіїв керованих авіабомб у Росії може не залишитись до початку – середини травня 2024 року. Є дані, що у Росії є до сотні Су-34. Зокрема, 70 бойових, які є носіями КАБ, з навченими екіпажами.
Тому якщо така тенденція триватиме, то у них не залишиться Су-34. Питання керованих авіабомб принаймні на деякий час взагалі зникне з інформаційного поля, поки Росія буде вирішувати, що ж робити далі: пробувати оснащувати Су-34 цими бомбами чи ще якісь літаки,
– вважає військовий експерт.
Керівник Центру військово-правових досліджень підкреслив, що ефективність збиття літаків може полягати не тільки в їхній кількості, але й в кількості застосованих авіабомб. Носії КАБ знищуються.
Збиття трьох ворожих Су-34: головне
- Російські окупанти лише за 29 лютого втратили аж 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34. Зранку у Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення одного винищувача Су-34. Це був вже 11 літак росіян, які українські військові знищили за останній час.
- Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що приблизно о 9 ранку вдалося приземлити ще два Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. У такий спосіб наші захисники за останні 12 днів знищили вже 13 російських літаків. Це спричинить серйозні проблеми для окупантів на фронті.
- Як розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українським бійцям вдається знищувати ворожі літаки на досить далеких відстанях від лінії фронту. Окупанти намагаються якнайдалі кинути керовані авіаційні бомби, тому підлітають ближче до лінії зіткнення. Однак такі ризики часто не виправдовують себе.