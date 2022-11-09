ЗСУ підстрелили російський безпілотник: яскраві фото металобрухту
Джерело:Дмитро Живицький
У Сумській області українські військові приземлили ворожий дрон. Наші бійці традиційно завадили ворожим планами Росії.
Відповідну інформацію повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він також додав, що ніч проти 9 листопада в області минула спокійно.
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ЗСУ приземлили ворожий безпілотник
"Приземлили" ще один ворожий безпілотник. Збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумщиною,
– повідомив Живицький.
Глава обласної військової адміністрації емоційно зазначив, що це прекрасна робота наших військових.
ЗСУ збили ворожий безпілотник / Фото Дмитра Живицького
Окрім того, 7 листопада військові 28 окремої механізованої бригади знищили черговий іранський дрон-камікадзе Shahed. Їх росіяни на війні проти України підписують як "Герань-2".
Відомо, що тоді українські військові також вивели дрон-камікадзе з ладу стрілецькою зброєю. Потім він здетонував у повітрі.
Росія використовує на війні іранські дрони: нові дані
- Росія використовує у війні проти України іранські дрони-камікадзе. Хоч і Тегеран, і Москва це декілька місяців заперечували.
- Вже 5 листопада очільник МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан вперше визнав, що його країна справді постачала дрони Росії.
- Проте, іранський міністр знову цинічно збрехав, що нібито Іран передав Кремлю обмежену кількість безпілотників за декілька місяців до війни в Україні, тобто до 24 лютого.
- Вже 8 листопада ці слова спростувала наша розвідка, надавши дані про збитий безпілотник Mohajer-6. Гвинт до якого виготовили тільки в лютому 2022 року. А вже після цього дрон склали та відправили в Україну.
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