Не такий уже невидимий: українські захисники збили ворожий дрон Zala

24 липня 2022 , 19:08
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Джерело:

Оперативне командування "Схід"

Українські військові збили на Сході ворожий безпілотник Zala. Окупанти називали його "невразливим та невидимим".

Безпілотник поповнив й до того немаленькі втрати ворога. Фото розбитого дрона оприлюднили на сторінці оперативного командування "Схід"

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росіяни називали дрон "невидимкою"

російські пропагандисти, посилаючись на своє військове керівництво, писали, нібито безпілотник Zala – невразливий для українських РЕБ. Окупанти наївно сподівались, що ЗСУ його не бачать.

У ЗСУ зазначили, що холодноярська піхота зацікавилась "нєвидимкою" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання росіян. 

Збили чергового "аналоговнєта",
– написали в ОК.


ЗСУ збили черговий безпілотник ворога / Фото ОК "Схід"


Наші захисники збили російську "невидимку" / Фото ОК "Схід"

Втрати ворога в авіації

Від початку вторгнення Росії українські захисники знешкодили чимало ворожої техніки. Зокрема, й авіації:

  • засоби ППО – 113,
  • літаків – 221,
  • гелікоптерів – 188,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714.

До речі, 22 липня над Одещиною збили російський безпілотник. Ворог намагався проводити повітряну розвідку. Він фіксував узбережжя та портову інфраструктуру.

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Автор: Ольга Музика