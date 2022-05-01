ЗСУ знають, як визволяти Херсонщину, – Веніславський

Російські окупанти намагаються закріпитись на захоплених територіях півдня. Збройні Сили України розуміють, як визволяти Херсонщину, але це робитимуть поступово.

Про це в ефірі 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він наголосив, що ситуацію в Херсоні потрібно оцінювати комплексно.

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"Наші ЗСУ розуміють, як визволяти Херсонщину. Але крок за крок. Перша задача – це не допустити реалізації планів росіян на сході – в Донецькій та Луганській областях, а потім вже визволяти інші території України", – сказав Федір Веніславський.

Росія відреагувала на слова президента України

Ще тиждень тому окупанти заявляли про так зване швидке проведення "референдуму", а кілька днів тому, зазначив Веніславський, сказали – поки це не на часі.

"Думаю, що це все ж є свідченням того, що Росія відреагувала на слова президента України, який чітко заявив – у разі псевдореферендумів, жодних підстав для подальших перемовин не буде. Це, на мій погляд достатньо потужний сигнал для нас", – додав депутат.

Що стосується запровадження якихось "рубльових зон", форм інтеграції Херсонської області в економічний простір Росії – це попри відмову від референдуму, є спробою закріпитися на цій території, зазначив Федір Веніславський.

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Росія намагається через свої пропагандистські канали зомбувати населення України, налаштовувати його на свій лад. Згідно з інформацією Веніславського, переважна більшість громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей – мають очевидно проукраїнські настрої.

"Не бачать і не хочуть бачити себе в майбутньому квазіутворенні у складі Росії. Тому це все є таким супутнім фактором який найближчим часом призведе до усвідомлення реальності російською владою", – вважає нардеп.

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