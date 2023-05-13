Як у Росії сприйматимуть руйнування Кримського мосту: політтехнолог назвав можливі реакції

Українці чекають, коли ЗСУ знищать Кримський міст. У Росії народ, який підтримує війну, найближче оточення диктатора Владіміра Путіна та російські еліти сприйматимуть руйнування моста по-різному.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, удари по Кримському мосту повинні бути сигналом для російських еліт.

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Реакції 3 категорій росіян

Шейтельман зазначив, що коли ЗСУ зруйнують Кримський міст, буде 3 категорії реакцій серед росіян. Глибинний російський народ, які підтримує путінський режим та війну в Україні, буде схвильований тільки тому, що вже не поїде відпочивати на півострів.

Глибинний російський народ, який підтримує Путіна і війну, скаже: "Значить не поїдемо відпочивати в Крим, бо моста нема". Зараз деякі їздять через Маріуполь сухопутним коридором відпочивати в Крим. Їдуть на машині навіть з Москви, Санкт-Петербурга,

– сказав співрозмовник.

Він стверджує, що близьке оточення Путіна, куди входить приблизно 10 осіб, "одягне шапку з фольги" та вдаватиме, що нічого не відбулось.

Третя категорія – російські еліти, мовиться про приблизно мільйон людей. Саме для них знищення Кримського мосту може стати переконливим аргументом, вважає політтехнолог.

"Ми до них звертаємось нашими ударами по Кремлю. Не до Путіна, бо з ним все ясно. До людей, які представляють регіональні, центральні еліти тощо. Вони повинні зрозуміти, що їхня держава закінчилась. Підірваний Кримський міст буде для них переконливим аргументом", – припустив він.

Шейтельман про знищення Кримського мосту: дивіться відео

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