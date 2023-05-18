ЗСУ вже знищили 200 тисяч окупантів: чи є межа втрат, яка зупинить Росію

Втрати російських окупантів у війні проти України перейшли позначку у 200 тисяч вбитих. На жаль, ці цифри не мають жодного значення для керівництва Росії та населення країни.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, історично так склалось, що для росіян єдине важливе значення мали території.

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Межі немає

Яковенко вважає, що ні військово-політичне керівництво Росії, ні самі росіяни не зважають на кількість загиблих співвітчизників. Межі, яку б вони не дозволили переступити, немає. Цьому є два пояснення.

"Перший – дуже високий "больовий поріг" російського населення. Дуже спокійне відношення до смерті. Особисто ніхто не хоче помирати, але емпатія повністю атрофована. Тому, кількість вбитих не стане тим фактором, який збурить російське суспільство", – наголосив журналіст.

По друге, якщо росіяни все ж почнуть перейматись кількістю вбитих, то це точно не змінить загальну політику. За його словами, в тоталітарних країнах суспільні настрої та думки не грають жодної ролі.

Втрата Криму може змінити це

Яковенко заявив, що Росія може допустити й мільйоні втрати, адже ключовим в російській політиці є не люди, а території. Не має різниці, скільки росіян помре, але звільнення Криму може стати фактором, який може вплинути на військово-політичне керівництво Росії.

"Прихвосні зрозуміють, що "цар то не справжній". Ми так гордились приєднанням Криму, а тепер він знову український. Це так званий закон життя в Росії – не важливий час, прогрес та люди. Важливі лише території", – додав опозиціонер.

Втрати Росії у війні проти України