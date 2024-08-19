ЗСУ знищили 3 мости на Курщині: становище росіян можна погіршити ще більше

Українська операція у Курській області триває. Результати наших військових стали серйозною проблемою для російського угруповання. Зокрема, це й ураження мостів через річку Сейм.

Однак руйнація мостів ще не є оточенням росіян. Для того, аби погіршити становище окупантів, потрібні й інші дії. Детальніше про них 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

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Знищення мостів – це лише частина роботи

Українські військові за останні кілька днів уразили одразу три мости через річку Сейм. Це дуже ускладнює російську логістику і загалом ставить росіян у незручне становище.

З мостами ситуація цікава, але й класична у тому сенсі, що знищення мостів не достатньо. Звісно, сама руйнація мостів – це ускладнення логістики та матеріальна шкода. Але щоб спробувати оточити та знищити російську армію, або ж витиснути її, потрібно добити другий міст, бо все ж там легковий транспорт може пересуватися. І тоді російська армія зіткнеться з серйозними проблемами,

– наголосив Давид Шарп.

Крім знищення мостів також важливі дії на землі. Якщо українським військовим вдасться створити серйозний тиск та відповідне вогневе ураження на землі, буде гарна перспектива закріпитися на березі річки Сейм. Тим паче, що російським військовим, ймовірно, не вдасться, підтягнути підкріплення через згадану руйнацію мостів.

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"Так можна витиснути російське угруповання зі значної території. Але це знову ж потребує резервів та активних дій на землі з урахуванням того, що протидія російської армії не буде достатнім. Саме по собі ураження мостів ще не є оточенням. Якщо угруповання притиснене спиною до води, це означає, що його постачання ускладнене", – пояснив військовий оглядач.

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Хоч варто також додати, що постачання російському угрупованню ще можна налагодити певними способами. Зокрема, завдяки понтонним переправам або ж авіації. Тож знищення мостів – це ще не кінець наступальних дій Сил оборони.