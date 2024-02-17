Шукайте "братьев" у цих районах! – Повітряні сили потролили росіян після збиття Су-34 та Су-35
Джерело:Микола Олещук
Кремлівська пропаганда спробувала применшити втрати Росії після того, як Україна повідомила про знищення 3 літаків. Микола Олещук іронічно відреагував на новий російський фейк.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що 17 лютого були знищені 3 російські літаки. Мовиться про один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34.
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Що зробила пропаганда Росії
Ворожі телеграм-канали почали розганяти вкид, що Росія нібито просто втратила лише один Су-35С, а його пілот залишився живим. Також кремлівські пропагандисти поширювали фейк про те, що інші винищувачі буцімто повернулися без втрат.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські літаки збили сьогодні у суботу вранці. Окупанти втратили винищувачі на Східному напрямку.
Як відреагував Олещук
Генерал-лейтенант з гумором відреагував на спроби російських загарбників вдати, ніби втрат немає. Він нагадав, що Су-35С є одномісним літаком, а Су-34 це – двомісні винищувачі.
За радіоперехопленням, одного пілота знайшли, інших – "іщут"!
Щось тут не сходиться, чи не так?
– написав він.
Командувач ПС ЗСУ також нагадав про існування супутникової пошуково-рятувальної системи – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). Вона сповіщає про місцеперебування персональних радіобуїв пілотів у разі аварій.
Як бачимо, система робоча! На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) – шукайте "братьев" у цих районах! Не дякуйте!
– додав Олещук.
Командувач ПС ЗСУ показав координати російських пілотів / Фото Миколи Олещука
Росія періодично втрачає Су-34
- Наприкінці січня 2024 року наші захисники збили ще один російський літак Су-34 у Луганській області. Про його збиття повідомляв речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.
- Нагадаємо, що у 22 грудня 2023 року протягом дня українські воїни знищили 3 ворожих Су-34. Їх позбивали на Південному напрямку близько опівдня.