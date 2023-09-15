Оточили та відрізали від основних сил: 72 ОМСБр Росії була розбита вщент в Андріївці
Джерело:3 ОШБр
У ході звільнення Андріївки на Донеччині Силам оборони вдалося майже повністю ліквідувати 72 ОМСБр російської армії. Зокрема, ЗСУ знищили майже всю піхоту ворога та позбавили росіян техніки.
У ході штурму Збройних Сил Андріївку все ж вдалося звільнити 15 вересня. Населений пункт стане ще одним кроком до оточення окупантів у Бахмуті.
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Росія втратила людей та техніку
Третя штурмова бригада ЗСУ повідомила, що в результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. Зокрема, за дві доби українським захисникам вдалося ліквідувати:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів;
- майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами та значною кількістю техніки.
Наразі бої все ще тривають – українські військові намагаються закріпитися на досягнутих рубежах. Вони заявляють, що інформація про загиблих та поранених росіян, а також деталі звільнення Андріївки з'являться згодом.
У бригаді додали, що взяття населеного пункту стане шляхом до прориву на правому фланзі від Бахмута. Це ключ до успіху всього подальшого наступу.
Плацдарм до звільнення Бахмута
- За день до офіційного звільнення Андріївки заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що село перебуває під контролем ЗСУ. Однак українські військові спростували це та заявили, що ця інформація є передчасною – там велися бої.
- Маляр змінила свій пост та додала, що ситуація на полі бою лишається мінливою. У коментарі вона зазначила, що відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій.
- Однак днем пізніше Генштаб та, зокрема, Третя штурмова бригада повідомили про офіційне повернення населеного пункту. Звільнення села допоможе вибити окупантів з Бахмута.
- Наразі Бахмут став пасткою для росіян – ворог не шкодував ніяких ресурсів, щоб захопити його, а зараз зазнає втрат, що вберегти контроль. Якщо вдасться вибити окупантів з цієї території, то надалі вони опиняться в низині, де важко навіть оборонятися.