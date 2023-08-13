ЗСУ виконали завдання на лівому березі Дніпра: ще один човен ворога пішов за "Москвою"

Збройні Сили нашої держави продовжують активно протистояти ворогу в його намаганнях атакувати українські позиції. Так, наші військові 13 серпня змогли ліквідувати ворожу групу, а разом ними ще й човен.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Попри це, вона наголосила, що окупанти продовжують потужно обстрілювати правобережжя Херсонщини, передає 24 Канал.

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ЗСУ ліквідували ще один ворожий човен

Гуменюк зазначила, що українські військові продовжують потужну контрбатарейну боротьбу проти окупантів. За її словами, кожного дня наші захисники мають відповідні результати.

Вона також запевнила, що основне завдання військових на Півдні – це максимально знищити потужності ворога, зокрема, артилерійські. Адже за допомогою них вони продовжують тиснути на мирне населення.

Наші підрозділи, виконавши завдання на лівому березі (річки Дніпро – 24 Канал), знов працюють з правого контрдиверсійно і контрбатарейно. За цю добу ми можемо звітувати про "мінус" ще одну таку групу і човен,

– наголосила Гуменюк.

Вона також зауважила, що це говорить про те, що росіяни зменшили набагато свій потенціал на цьому напрямку. До того ж, за її словами, наші військові знищили 8 великокаліберних гармат і 5 мінометів з яких загарбники обстрілювали правобережжя Херсонської області.

Наостанок вона сказала, що через ажіотаж викликаний штучним інтересом ЗМІ до присутності українських військових на лівобережжі цього дня потерпало мирне населення. Речниця ОК "Південь" розповіла, що там було щонайменше 7 загиблих та 9 поранених.

Що відомо про присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра