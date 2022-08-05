На Донеччині ЗСУ успішно випалили 2 ворожі САУ "Акація"

У ворожій армії поменшало самохідних артилерійських установок. Українські воїни у Донецькій області перетворили дві "Акації" на купу брухту.

Раніше на Харківщині українські захисники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тунгуска". Тепер новим успіхом можуть похвалитись їхні побратими на Донбасі.

До теми ЗСУ на Півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога

САУ знищили бійці двох артилерійських бригад

Роботу виконали військовослужбовці 43 окремої Артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, а також захисники з 26 Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Наша прекрасна українська земля на Донеччині, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 "Акація",

– похвалились артилеристи.

Зазначимо, що напередодні на Донеччині добре попрацювали і десантники 81 бригади Десантно-штурмових військ України. Вони ліквідували групу окупантів. Більшість з них мали з собою мобільні телефони, паспорти та військові квитки.

4 серпня у Чорнобаївці знищено пункт управління 22 армійського корпусу берегових військ флоту росії. Окрім того, противник позбувся великої кількості техніки та особового складу.

Читайте також Ворог наступає на Бахмутському і Авдіївському напрямках: карта бойових дій станом на 5 серпня

Останні втрати ворога у війні в Україні:

Станом на 5 серпня у війні в Україні було ліквідовано 41 650 ворогів. Лише за останню добу було знищено 150 загарбників.

Також росіяни залишились без 1792 танків, 4032 бойових броньованих машин.

Приземлили ЗСУ 223 ворожі літаки та 191 російський гелікоптер.

Також українські військові поцілили у 15 катерів та кораблів окупантів.

Дивіться у відео, що відбувається зараз на фронті: