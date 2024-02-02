"Не дійшли" до України: ЗСУ блискуче ліквідували групу співробітників ФСБ у Брянську

Сили оборони продовжують збільшувати кількість втрат російської армії у їхній війні проти України. Так, у районі Брянська українські захисники ліквідували ще одну групу окупантів.

Полковник Збройних сил України Анатолій "Штірліц" Штефан розповів, що мовиться про групу співробітників ФСБ. Загарбники проходили підготовку для участі у війні проти України.

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Сили оборони знищили групу співробітників ФСБ

Як зазначив Штефан, у результаті "блискучого влучання" у ворога майже два десятки ліквідованих.

За його словами, українські бійці зменшили лави російської ФСБ 31 січня. Ліквідовано 18 загарбників, ще двоє – тимчасово живі, але з перспективою долучитися до достроково "демобілізованих товаришів".

У районі населеного пункту Брянськ ліквідовано групу співробітників ФСБ Росії, яка проходила формування для участі в бойових діях на території України. 18 співробітників – "200", двоє співробітників – "300". Блискуче влучання. Слава Україні та її воїнам,

– повідомив полковник.

Він також додав, що вочевидь окупанти "швидко повертаються додому".

Втрати ворога у війні проти України: останні новини

Нещодавно заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко заявила, що російське військо втрачає в середньому по 400 бійців для просування на один кілометр української території.

Водночас генерал-полковник та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський опублікував відео, на якому похвалив бійців. Він зазначив, що вони знищили окупантів з дистанції у 2 680 метрів. За словами Сирського, працювали "Привиди Бахмута" в районі Іванівського, що в Донецькій області. Внаслідок цього було знищено двох бійців ворожої армії.

Раніше ворог позбувся протитанкових мін. Успішно відпрацювали по ньому оператори дронів 42-ї механізованої бригади підрозділу РУБпАК "Перун". Про це повідомили у соцмережах Сухопутних військ.

Зокрема, на Запорізькому напрямку наші захисники знищили окупантів та пошкодили російську техніку. Аеророзвідкою 3 бригади оперативного призначення "Спартан" виявили групу противника, яка пересувалась на полі бою в бік позицій гвардійців. Поранених росіян взяли у полон.

Станом на ранок 2 лютого, Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понадсвоїх солдатів. Лише протягом минулої доби будо ліквідовано 830 окупантів.