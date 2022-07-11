"Вгатили у найголовніше командування по Херсону": окупанти підтвердили влучну роботу ЗСУ

Контрнаступ наших героїв на Півдні активно просувається. Майстерні воїни ЗСУ б'ють по окупантах так влучно, що ті від шоку не можуть прийти до тями.

Влучність та майстерність героїв ЗСУ дуже лякає російських окупантів. Ще б пак – наші герої активно нищать не лише їхні склади з боєприпасами, а й командні пункти найвищого рівня.

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Знищення найвищого командування ворога на Херсонщині

Наші розвідники перехопили розмову російських окупантів на Херсонщині. Один з них заявив про неймовірний успіх ЗСУ.

Не знаю, чи вам вже казали, але вони влучили у найголовніше командування на Херсонському напрямку. Добре влучили, там 12 "двохсотих". Це найголовніше командування – те, яке "круте",

– розповів один з окупантів.

Також росіянин бідкається, що через неналежне зберігання боєприпасів всього лиш одного влучання ЗСУ було достатньо для того, щоб знищити цілий боєкомплект.

"Ти уявляєш, вони просто в шаховому порядку вирили ямки й поскладали снаряди. Я їм казав, що так не можна, що здетонує все разом, що контакту взагалі ніякого не має бути. Вони мене послали. Я туди вже знову приїхав, як все позривалося", – додав окупант.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні: останні події

Мішенями ЗСУ постійно стають командні пункти та логістичні центри. Таким чином наші воїни створюють окупантам проблеми з постачанням та координацією дій.

росіяни почали дуже нервувати через спротив. Щоб якось втримувати ситуацію під контролем, вони почали повертати старі блокпости.

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