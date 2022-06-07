ЗСУ знищили окупанта, який міг бути причетний до розстрілів на Майдані
У війні Росії з Україною загинув російський військовий Рахмет Джубанов. Сержант російської армії, ймовірно, належав до групи силовиків, які розстрілювали людей на Майдані у лютому 2014 року.
В Україні загинув російський спецназівець
Максим Майоров, який працює у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, помітив у соціальних мережах допис російського чиновника Олексія Штонди, в якому той повідомив про загибель Джубанова на війні в Україні.
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Сержант збройних сил Росії служив у спецназі й розвідці та загинув у віці 40 років. Жителі села Хошеутове, що в Астаханській області, попрощалися з ним.
На війні в Україні загинув Рахмет Джубанов / Фото із соцмереж росіян
Місцевий чиновник Олексій Штонда написав некролог про Джубанова, в якому повідомив, що той у 2014 році брав участь у подіях на Майдані.
Йдеться про те, що росіянин був причетний до розстрілу мирних людей на Майдані у лютому 2014 року. За це вбивцю-окупанта у Росії нагородили медаллю Сувора.
Некролог про Рахмета Джубанова / Фото з фейсбуку Максима Майорова
Джубанов воював у Сирії
Також у некролозі йдеться про те, що росіянин Джубанов був учасником "спецоперації" у Сирії, за що також отримав нагороду – медаль Жукова.
Повідомляється, що у 2020 році він перевівся у війська морської піхоти в Чечні.
Втрати Росії в Україні
- Зранку 7 червня у Генштабі Збройних Сил України традиційно оновили інформацію щодо втрат Росії у війні проти нашої країни. Під час повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 31 360 військових.
- Варто зазначити, що на війні в Україні гинуть не тільки контрактники та строковики, але й офіцери. У травні джерела 24 каналу інформували про загибель двох російських офіцерів, які брали участь у так званій "миротворчій" місії в Придністров'ї.
- На початку червня у Росії визнали, що в Україні було ліквідовано російського генерал-майора Канамата Боташева. Російський штурмовик Су-25, на борту якого був Боташев, збили у небі над Луганською областю.
- Нещодавно на Сході ліквідували одного з найвідоміших російських найманців ЧВК Вагнера – Володимира Анданова з Бурятії, позивний якого "ваха". Він брав участь у боях за Дебальцеве.
- Також 5 червня в Україні ліквідували генерал-майора Романа Кутузова, який мав позивний "Туман". Загибель російського генерала Кутузова під Попасною підтвердили у ЗСУ.
Раніше – в Україні ліквідували ще одного російського генерал-майора: дивіться відео