У Бахмуті знищено осередок ПВК "Вагнера": відео пекельної роботи прикордонників

Понад пів року Росія кидає найманців та зеків з приватного військового батальйону "Вагнера" під Бахмут з надією взяти місто. Однак українські захисники не втомлюються доводити, що цей населений пункт ворогові не по зубах.

У неділю, 26 березня, співробітники Державної прикордонної служби України опублікували відео, на якому видно роботу наших військових на Бахмутському напрямку. Власне, вдалось нашим захисникам знищити осередок ПВК "Вагнера" на цій ділянці фронту.

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Згідно з офіційними даними, внаслідок цієї атаки було ліквідовано близько 15 ворожих військовослужбовців з батальйону "Вагнера". Очевидно, у недалекій перспективі від цієї військової компанії нічого не залишиться.

Аеророзвідка зафіксувала гаражний масив – місце зосередження противника. Мінометними обстрілами наші бійці ліквідували позицію. Вагнерівці втратили близько 15 найманців та частково – свою боєздатність,

– йдеться в повідомленні.

Додамо, що до початку широкомасштабного вторгнення ПВК "Вагнера" була "елітним" батальйоном Путіна, хоча законодавчо цього підрозділу просто-таки не існувало – та й, у принципі, не існує і досі.

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Згодом, коли Збройні Сили почали активніше проріджувати ряди ПВК, ватажок угрупування Євгеній Пригожин вирішив набирати в підрозділ зеків. Однак схоже, що в Кремлі йому вже заборонили це робити.

Яка загалом ситуація під Бахмутом