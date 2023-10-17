Утворили складнощі для ворога: біля Бердянська ЗСУ могли ліквідувати ще склад боєприпасів

У Генштабі ЗСУ 17 жовтня повідомили, що нашим захисникам вдалося знищити два вертольоти окупантів на тимчасово окупованій території. Однак, це не єдина робота, яку провадили Збройні Сили по військових об'єктах.

Так, українські солдати могли знищити склад з боєприпасами окупантів поблизу Бердянська у Запорізькій області. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає 24 Канал.

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Росіяни могли втратити свій склад боєприпасів біля Бердянська

Федоров розповів, що біля тимчасово окупованого Бердянська вибухи почалися вночі приблизно о 2 годині ночі. Зрештою стало відомо, що ворог також зазнав шалених втрат у своїй зброї.

Сьогодні ми вже маємо офіційне підтвердження, що була ліквідація поблизу Бердянського аеропорту, де ворог також розмістив свою військову базу і склади з боєприпасами,

– сказав мер Мелітополя.

Він наголосив, що одразу ж ворожі телеграм-канали почали повідомляти, що в них "наддобре спрацювала система ППО". Однак місцеві жителі повністю розкритикували цю інформацію, тому що детонація на складі продовжувалася до 4 ранку.

Ці слова Федорова підтвердили у телеграм-каналі руху опору "Зла Мавка". Зокрема, ексглава роскосмосу Дмітрій Рогозін рапортував про "успішне збиття ракет російською ППО", однак люди у коментарях заперечували його слова.



Рогозін збивав ракети під Бердянськом / Фото з телеграм-каналу "Зла мавка"

"У висновку, ліквідовано черговий склад боєприпасів і ворогу буде складніше побудувати логістику до Запорізької лінії фронту, тому що Бердянськ – це один з основних складів, звідки вони перевозять зброю", – розповів Федоров.

Мер Мелітополя також зауважив, що сили спротиву на тимчасово окупованій території Запоріжжя значно зіпсували логістику окупантам для постачання зброї на лінії фронту.

ЗСУ знищили два вертольоти окупантів