ЗСУ знищили на Півдні 3 десятки окупантів, ворожі склади та опорний пункт

Українські захисники півдня продовжують давати відсіч ворогу кожного дня. Лише за добу 8 червня вони змогли ліквідувати одразу 30 російських службовців. Також знищили одразу кілька польових складів ворога.

Наша авіація також прицільно вдарила по опорному пункту ворога на Херсонщині. Про ситуацію на цьому напрямку розповіли в оперативному зведенні за день командування "Південь".

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Інколи ворог виходить на стрілецькі бої

Щодо зафіксованих втрат російського війська, то це все була вправна робота артилеристів ЗСУ. Вони знищили 3 склади боєприпасів. Також під снаряди потрапила й техніка окупантів – 2 одиниці броньованої та 4 військових автомобілі.

Ситуація на південному напрямку нашої оборони динамічна й напружена. Переважна тактика – артилерійсько-мінометні дуелі, але часом ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтиснути наші підрозділи з їхніх позицій,

– описали добу в командуванні.

Окрім опорного пункту Повітряні сили ЗСУ вдарили також по скупченню військ. Скільки окупантів таким чином ліквідували – поки невідомо.

У цей день показали роботу артилеристів

Сухопутні війська оприлюднили відео, на якому показали, який вигляд має робота українських ПЗРК. 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола працювала спільно з аеророзвідкою 81 окремої аеромобільної бригади.

Після успішного наведення почали бити по складі з російськими боєприпасами на Запоріжжі. Загалом вибухи на записі були протягом хвилини, а потім почалася масштабна пожежа.

Скільки ворогів знищили днем раніше

На Півдні й 7 червня наші воїни ліквідували чимало окупантів. Одні лише ракетно-артилерійські підрозділи знищили майже два десятки ворогів. А щодо їхньої техніки, то під вогонь потрапили 9 російських броньованих військових машин.

Як загалом попрацювала авіація 8 червня

Повітряні сили повідомили, що за день загалом знищили 10 одиниць броньованої бойової техніки росіян у різних регіонах. Що живої сили, то відомо про приблизно 20 окупантів, яких знищили.

Щодо повітряних цілей, то українські зенітні ракетні війська вразили 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10". Також 7 безпілотників цього типу збила й протиповітряна оборона Сухопутних військ.