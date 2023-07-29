ЗСУ знищили понад 2 роти росіян та 8 ворожих складів на Таврійському напрямку

Українські оборонці просуваються на Таврійському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах. Так, днями від ворога оборонці звільнили село Старомайорське на Донеччині.

На Таврійському напрямку триває робота. ЗСУ системно вибивають ворога і мають певний успіх. Про це повідомив український генерал, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За його словами, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 666 обстрілів. Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку упродовж доби виконали 1510 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад 2 роти. Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога,

– наголосив Тарнавський.

Яку ворожу техніку вдалося знищити:

2 танки,

4 ББМ,

гармата Д-20,

БПЛА Supercam,

БПЛА Zala,

БПЛА "Еленор",

гармата 2А36 "Гіацинт-Б",

автомобільна техніка.

Старомайорське повернулося під контроль України

Ввечері 27 липня президент Зеленський повідомив радісну новину: українські оборонці звільнили село Старомайорське, що на Донеччині. Це південний напрямок фронту, який відкриває перед Силами оборони нові можливості.

На думку військового експерта Романа Світана, там українські військові вже наблизилися, а можливо й зайшли на першу лінію оборони окупантів.

У Генштабі розповіли, що воїни звільняли село на Донеччині під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії. У населеному пункті триває зачистка, наші воїни там закріплюються.

У Старомайорському є висоти, де ворог тримав свою артилерію й блокував просування ЗСУ. Окупанти після втрати висот закріплюються за ними. А це дає можливість українській армії збільшувати площу та дальність ураження росіян своєю артилерією.