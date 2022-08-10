Використання української авіації свідчить, що на лінії фронту ППО росії знищена, – Хлань

Останній тиждень українська авіація працює щоденно і потужно. Це свідчить про те, що російська система ППО знищена.

Усе завдяки роботі ЗСУ та західній зброї. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ТРО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань

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Спрацювала новітня артилерія

За словами Хланя, новітня артилерія дала змогу винищували ППО, яка розташована ближче до лінії фронту. Мовиться про американські гаубиці М777.

Наша авіація дуже потужно зносить усі укріплення окупантів та польові склади вже на лінії зіткнення. А HIMARS працюють по тилах ворога, по передмістях Херсона – Чорнобаївці, Новій Каховці, Олешкам,

– зазначив він.

Перекинути нові системи ППО на Херсонщину ворог вже не зможе

Відомо, що у Новій Каховці та Олешках росіяни створили такі собі логістичні хаби, щоб поступово переправляти техніку та озброєння на правобережну частину ближче до лінії фронту. Але HIMARS, як зауважив Хлань, відпрацьовують усе щоденно. Ба більше, останнім часом росіянам не вдавалося накопичувати ресурси, адже логістика була зламана внаслідок руйнування мостів.

"Через Антонівський міст вони могли переправляти тільки понтонами з малою пропускною спроможністю, а через Каховську греблю рух був ускладнений, заважала величезна кількість цивільного транспорту. Автомобільна логістика була пошкоджена, мали місце шалені затори, тому окупанти там пересувалися здебільшого по ночах", – пояснив Хлань.

ЗСУ впевнено звільняють українські території

Вирішальним став удар ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС. Це була остання транспортна артерія.

Можна впевнено сказати, що на правобережжі залишається просто робити тотальну зачистку і звільняти рідну землю,

– підсумував військовослужбовець ТРО.

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