ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області, – Генштаб

Українські захисники знищили ще один російський винищувач. Ворожий літак Су-34 збили в Луганській області.

Російський літак знищили напередодні. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.

До речі Літак, майже 1000 окупантів, десятки танків та машин: колосальні втрати ворога на 30 січня

Що відомо про знищення російського Су-34

Андрій Ковальов розповів, що українські військові збили Су-34 над Луганщиною. Ворожий винищувач-бомбардувальник ліквідували в понеділок, 29 січня.

Зауважимо, вранці Генштаб писав про знищення ворожого літака. Втім, деталей тоді не вказували. До слова, станом на ранок 30 січня Сили оборони вже знищили 332 літаки окупантів.

Коротка довідка. Су-34 – це радянський, російський винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині та ураження повітряних цілей. Цей літак є модифікацією Су-27.

Українські військові регулярно знищують російські Су-34. Так, у грудні наші воїни збили такий винищувач-бомбардувальник на Маріупольському напрямку, ще 3 знищили на Півдні.

До речі, ще один Су-34 згорів у ніч проти 4 січня в Челябінську.

Зеленський про потужну роботу ППО