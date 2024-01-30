ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області, – Генштаб
Українські захисники знищили ще один російський винищувач. Ворожий літак Су-34 збили в Луганській області.
Російський літак знищили напередодні. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.
До речі Літак, майже 1000 окупантів, десятки танків та машин: колосальні втрати ворога на 30 січня
Що відомо про знищення російського Су-34
Андрій Ковальов розповів, що українські військові збили Су-34 над Луганщиною. Ворожий винищувач-бомбардувальник ліквідували в понеділок, 29 січня.
Зауважимо, вранці Генштаб писав про знищення ворожого літака. Втім, деталей тоді не вказували. До слова, станом на ранок 30 січня Сили оборони вже знищили 332 літаки окупантів.
Коротка довідка. Су-34 – це радянський, російський винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині та ураження повітряних цілей. Цей літак є модифікацією Су-27.
Українські військові регулярно знищують російські Су-34. Так, у грудні наші воїни збили такий винищувач-бомбардувальник на Маріупольському напрямку, ще 3 знищили на Півдні.
До речі, ще один Су-34 згорів у ніч проти 4 січня в Челябінську.
Зеленський про потужну роботу ППО
- 11 січня Володимир Зеленський наголосив, що якщо Україні надавати потрібну зброю, результат буде просто фантастичний.
- Президент зазначив, що за допомогою деякої далекобійної зброї вдалося знищити 26 гелікоптерів за добу та 12 літаків за раз, що підіймалися, аби бомбардувати нашу державу.