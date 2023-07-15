ЗСУ помстилися за обстріл піцерії у Краматорську: знищили С-400, з якої атакували окупанти

Ввечері 27 червня російські терористи завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу загинули 12 цивільних. Українські воїни знищили С-400 "Тріуф", з якої агресор нещадно вдарив по піцерії.

Сили оборони помстилися за терористичний удар окупантів. Про це пише 24 Канал.

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Саме з цієї С-400 росіяни випустили ракету по піцерії

За допомогою HIMARS українські захисники знищили дорогу російську ЗРС С-400 "Тріумф", яку ворог розмістив під Дебальцевим.

За наявними у Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки даними, це саме та С-400 з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську,

– наголосили в ОК "Північ".

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Саме з цієї С-400 окупанти вдарили по Краматорську / Фото ОК "Північ"

Усе, що залишилося від С-400 / Фото ОК "Північ"

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