ЗСУ помстилися за обстріл піцерії у Краматорську: знищили С-400, з якої атакували окупанти
Джерело:ОК "Північ"
Ввечері 27 червня російські терористи завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу загинули 12 цивільних. Українські воїни знищили С-400 "Тріуф", з якої агресор нещадно вдарив по піцерії.
Сили оборони помстилися за терористичний удар окупантів. Про це пише 24 Канал.
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Саме з цієї С-400 росіяни випустили ракету по піцерії
За допомогою HIMARS українські захисники знищили дорогу російську ЗРС С-400 "Тріумф", яку ворог розмістив під Дебальцевим.
За наявними у Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки даними, це саме та С-400 з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську,
– наголосили в ОК "Північ".
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Коротко про ракетний удар по Краматорську
- Одна з ворожих ракет 27 червня влучила в піцерію у центрі міста. Друга – у селі Біленьке.
- На жаль, внаслідок ракетного обстрілу загинули 12 людей. Серед жертв 17-річна дівчина та дві 14-річні сестрички.
- Окрім того, постраждали 65 людей. Зокрема, дівчинка 2022-го року народження.
- Серед поранених троє громадян Колумбії. Йдеться про засновника організації Aquanta Ucraina ("Тримайся Україно" – група підтримки України в Латинській Америці) та колумбійського депутата Серхіо Харамільйо, письменника Ектора Абада та журналістку Каталіну Гомес.
- Рятувально-пошукову операцію у місті завершили лише 29 червня. Правоохоронці зазначили, що всі тіла вдалося ідентифікувати.
- 1 липня в лікарні померла письменниця Вікторія Амеліна.
- СБУ вже затримала коригувальника. Ним виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ). 27 червня отримав завдання з'ясувати, чи працює кафе та зафіксувати наявність відвідувачів. До речі, чоловік мешкав у Краматорську та працював у місцевому газотранспортному підприємстві.