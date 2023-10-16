За тиждень на Донеччині знищили три російських Су-25

Україна дає відсіч ворогу на всіх напрямках фронту. Росія продовжує втрачати свою бойову авіацію в результаті успішної роботи наших захиників.

Воїни ОСУВ "Таврія", що у Донецькій області за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25. Загалом, 15 жовтня на фронті сталося 47 бойових зіткнень.

Дивіться також Росіяни знову пішли в наступ: як за тиждень змінилась карта фронту

Ворог зазнає втрат

Протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетних та 35 авіаційних ударів. Окрім того, противник здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи українських військових виконали 1321 вогневе завдання.

Загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 – спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.

Втрати росіян у повномасштабній війні проти України