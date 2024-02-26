Вибухова поїздка: Тарнавський показав, як Сили оборони нищать ворожі квадроцикли

Під час наступу окупанти переміщують особовий склад зокрема й квадроциклами. Проте українських військових це категорично не влаштовує: протягом минулого тижня воїни знищили 10 ворожих квадроциклів.

На Запорізькому напрямку росіяни намагаються проводити наступальні дії. Окрім бронетехніки, для переміщення малих піхотних груп окупанти також використовують квадроцикли.

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Як Сили оборони ліквідовують окупантів завдяки БпЛА

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський опублікував відео ліквідації одного з ворожих квадроциклів. Росіяни намагалися провести заміну особового складу, проте їм "завадив" український безпілотник, який вчасно пролітав над ними з боєприпасами.

На відео – припинена спроба заміни особового складу росіян із використанням квадроцикла. Транспортний засіб був знищений скидами з БпЛА. Дякую за влучність воїнам 1 окремої танкової Сіверської бригади!

– написав Тарнавський.

Українські воїни знищують ворожу техніку: відео

Він також підкреслив, що хоч погода й дозволяє ворогу пересуватися на квадроциклах, Сили оборони такого точно не допустять.

Росія стягує війська на Запорізький напрямок