ЗСУ знищили ворожий безпілотник на Запоріжжі: поцілили з "Оси"

5 травня 2022 , 13:07
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Джерело:

соцмережі Сухопутних військ ЗСУ

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам, які війною прийшли в Україну, а спроби ворога здійснювати розвідувальні дії швидко "падають" до землі.

Так, Збройні Сили України на Запоріжжі знищили розвідувальний безпілотник "Орлан-10". У нього поцілили із зенітно-ракетного комплексу "Оса".

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Сухопутні війська ЗСУ вже опублікували відео із моментом влучного пострілу військових.

Успішне влучання в ворожий "Орлан-10": відео

ЗСУ з усіх сил завдають ударів окупантам та роблять усе, щоб прогнати ворога з нашої землі та повернути під контроль тимчасово окуповані території.

Ситуація у Запоріжжі: що відомо ворожі атаки

Росія втратила вже кілька сотень безпілотників

Загалом українські військові за час війни Росії проти України знищили чи уразили 312 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Лише впродовж вчорашньої доби, 4 травня, ЗСУ збили 9 повітряних ціле ворога, зокрема літаки, ракети та БПЛА.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних та  Сухопутних сил 4 травня збили:

  • 2 ворожі літаки, попередньо винищувачі Су-30;
  • 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10";
  • 3 крилаті ракети.

З дня в день російські окупанти зазнають колосальних втрат, через що багато із загарбників бояться та не хочуть воювати проти України. Відомо, що частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється повертатися до України. Свій протест окупанти висловили після того, як повернулися в район. відновлення.

Загальні втрати ворога станом на 5 травня

  • особового складу – 24 700 осіб;
  • танків – 1 092 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2 651 одиниця;
  • артилерійських систем – 499 одиниць;
  • РСЗВ – 169 одиниць;
  • засобів ППО – 83 одиниці;
  • літаків – 196 одиниць;
  • гелікоптерів – 155 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 одиниць;
  • кораблів / катерів – 10 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 одиниць;
  • спеціальної техніки – 38 одиниць;
  • крилатих ракет – 89 одиниць.

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Автор: Марта Пономаренко