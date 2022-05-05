ЗСУ знищили ворожий безпілотник на Запоріжжі: поцілили з "Оси"

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам, які війною прийшли в Україну, а спроби ворога здійснювати розвідувальні дії швидко "падають" до землі.

Так, Збройні Сили України на Запоріжжі знищили розвідувальний безпілотник "Орлан-10". У нього поцілили із зенітно-ракетного комплексу "Оса".

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Сухопутні війська ЗСУ вже опублікували відео із моментом влучного пострілу військових.

Успішне влучання в ворожий "Орлан-10": відео

ЗСУ з усіх сил завдають ударів окупантам та роблять усе, щоб прогнати ворога з нашої землі та повернути під контроль тимчасово окуповані території.

Ситуація у Запоріжжі: що відомо ворожі атаки

Напередодні, 3 травня, російські окупанти обстріляли житлові масиви міста Гуляйполе. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки місцевих мешканців, відомо про двох травмованих людей та одну загиблу.

Також 3 травня росіяни атакували артилерією селище Залізничне, що біля Гуляйполя. Внаслідок обстрілів загинули 2 цивільних, пошкодженні 12 житлових будинків та школа. Прокуратура вже відкрила кримінальну справу за статтею про порушення законів ведення війни та умисне вбивство.

Днем раніше, 2 травня, ворог обстріляв позиції Збройних Сил України у районі населеного пункту Оріхів. Окупанти атакували українських захисників з артилерії.

Росія втратила вже кілька сотень безпілотників

Загалом українські військові за час війни Росії проти України знищили чи уразили 312 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Лише впродовж вчорашньої доби, 4 травня, ЗСУ збили 9 повітряних ціле ворога, зокрема літаки, ракети та БПЛА.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних та Сухопутних сил 4 травня збили:

2 ворожі літаки, попередньо винищувачі Су-30;

4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10";

3 крилаті ракети.

З дня в день російські окупанти зазнають колосальних втрат, через що багато із загарбників бояться та не хочуть воювати проти України. Відомо, що частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється повертатися до України. Свій протест окупанти висловили після того, як повернулися в район. відновлення.

Загальні втрати ворога станом на 5 травня

особового складу – 24 700 осіб;

танків – 1 092 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 651 одиниця;

артилерійських систем – 499 одиниць;

РСЗВ – 169 одиниць;

засобів ППО – 83 одиниці;

літаків – 196 одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 одиниць;

кораблів / катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 одиниць;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 89 одиниць.

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