"FPV-дрони не стерпіли неподобства": як ЗСУ знищили Starlink росіян

Українські військові 71 єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російський Starlink. Його бійці помітили в зоні своєї досяжності.

Військові показали відео, на якому помітно, як ворожа техніка миттєво мінуснулась. Варто зауважити, що про використання росіянами Starlink стало відомо на початку лютого 2024 року.

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Як ЗСУ знищили ворожий Starlink

Військові 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ зауважили, що всі чули, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв'язку SpaceX, але досі відзняти їх бійцям не вдавалося.

Військові пригадали, що в компанії SpaceX декілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції, проте Starlink в росіяни таки знайшли.

Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БпЛА 71 єгерської бригади. А наші FPV-дрони не стерпіли неподобства і "твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії". Коротше, нема в окупантів старлінка. Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади,

– відзначили українські військові.

Вони показали відео, на якому помітно, як наш дрон успішно ліквідував ворожий Starlink, якого в росіян, за словами компанії-виробника, немає.

Як наші військові знищили російський Starlink: дивіться відео бригади

Коротко про використання росіянами Starlink на фронті