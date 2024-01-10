У росіян проблеми з логістикою: як влучання в міст через Кальміус зіпсувало плани ворога

Українська "бавовна" декілька днів тому ліквідувала недобудований міст через річку Кальміус, що був розташований північніше від Маріуполя. Ефективне влучання наробило чимало клопоту та проблем для росіян.

Про це 24 Каналу депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що у росіян й без цього складна ситуація з логістикою.

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Логістичні проблеми збільшуються

Кожен виведений з ладу міст додає додаткових проблем в логістиці. До того ж зараз погіршилися погодні умови. Окупантам навіть харчові продукти проблематично завозити, не говорячи вже про постачання техніки та війська.

Логістична проблема так і невирішена,

– зазначив Забаві.

На Маріупольському напрямку також буксу залізничне сполучення. До того ж з'явилися певні проблеми з логістичною артерією Ростовська область – Новоазовськ – Маріуполь – Бердянськ – Крим.



Будівництво залізничного мосту під Маріуполем у вересні 2023 року / Фото: Петро Андрющенко

Що відомо про рухи важкого озброєння окупантів

У вересні 2023 року з'явилася інформація про те, що росіяни почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус. Якби ЗСУ не ліквідували міст, то це дозволило ворогу включити існуючу гілку Маріуполь – Асланове – Кальчик – Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

Маріуполь досі залишається військовим логістичним хабом росіян. Через тимчасово окуповане місто транзитом проходить військова техніка з Росії у напрямку Запорізької області. Відповідно у зворотному напрямку російські загарбники відправляють підбиту техніку на ремонт. Також фіксується курсування живої сили окупанта.

Однак через збільшення української "бавовни" противник намагається не скупчувати велику кількість техніки, боєкомплектів й живої сили в одному місці, тому постійно робить передислокацію,

– мовив депутат Маріупольської міської ради.

Росіян непокоїть те, що мешканці окупованих територій передаватимуть інформацію про розташування ворога, тому намагаються розмістити техніку та особовий склад у потаємних місцях, щоб уникнути розголосу інформації. Зараз окупанти надають пріоритет селам Маріупольського району в надії, що це допоможе мінімізувати втрати внаслідок "бавовни".

"Але ж ми бачимо, що навіть до кордонів країни терориста зі Східного напрямку, наприклад, селище Сєдове потрапляє "бавовна", то в зоні ураження абсолютно вся територія узбережжі Азовського моря", – додав Забавін.

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