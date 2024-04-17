Російські ДРГ не доживають до ночі, якщо входять у Роботине, – ЗСУ

Роботине Токмацької міської громади на Запоріжжі контролюють українські військові. Попри це, там кількість штурмів росіян залишається на високому рівні.

Начальник служби зв'язків з громадськістю 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих розповів у ефірі телемарафону, що російські загарбники нарощують інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів.

Дивіться також Росіяни нагнітають ситуацію: яка мета провокацій на ЗАЕС

Що відбувається в Роботиному

Дмитро Пелих розповів, що росіяни збільшили використання безпілотників різних типів. За його словами, окупанти не залишають спроб захопити Роботине.

Їхні ДРГ-групи намагаються проникати в саме село або точніше руїни, які від нього залишися, і закріпитися. Але, наразі така тактика ні до чого не приводить. Навіть якщо деякі групи заходять в саме село, то ще до настання темної пори доби військовослужбовці 118-ї ОМБр та суміжних підрозділів вручають таким окупантам квиточки на "концерт Кобзона",

– заявив Дмитро Пелих.

Він додав, що на місцевості біля Роботиного неможливо закріпитися. Тому окупанти, якщо і заходять у село, то протриматися можуть не довго – ворожі диверсійно-розвідувальні групи не доживають до наступної темної пори доби.

"Станом на сьогодні Роботине повністю перебуває на 100% під контролем Сил оборони України", – запевнив Пелих.

Останні новини про Роботине

Британська розвідка ще у лютому 2024 року повідомляла, що окупанти посилили наступ в напрямку Роботиного. В Міноборони Великої Британії припускали, що ймовірна мета росіян – розтягнути українські сили.

Наразі за Роботине тривають важкі бої. У квітні 2024 року Сили оборони Півдня показали кадри з Роботиного. Там не лишилося жодної цілої хати – через росіян село перетворилось в руїну.

Перед цим російські окупанти поширювали інформацію, що нібито Росія зайшла та закріпилась в Роботиному. Проте в ЗСУ ці дані спростували. Зокрема, у 65 окремій механізованій бригаді заявили, що наші підрозділи відбивають атаки росіян артилерією ще на підступах до Роботиного, а розрізнені групи окупантів – добивають ударними безпілотниками, мінометними розрахунками та контрдиверсійними заходами.