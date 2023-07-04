Скільки російських військових зосереджено на Сході: у ЗСУ розкрили деталі
Російські загарбники зосередили на Східному напрямку України сотні тисяч своїх солдатів. Найбільше окупанти намагаються наступати на Лимано-Куп'янському напрямку.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів, що в окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку найбільша кількість артобстрілів ворогів. Там за добу росіяни вдарили 595 разів, пише 24 Канал.
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Скільки солдатів стягнув ворог на Схід України
Речник розповів, що тільки на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив орієнтовно понад 120 тисяч одиниць особового складу. Там з українською армією воюють повітряно-десантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи так званого бойового армійського резерву, територіальні війська і штурмові роти Шторм Z, які набирають при військкоматах Росії з людей із кримінальним минулим.
По всій нашій зоні (відповідальності – 24 Канал) понад 180 тисяч солдатів Росії... На Бахмутському – десь у районі 50 тисяч,
– заявив Сергій Череватий.
Окрім того, речник пояснив, що за минулу добу під час відбиття штурмів ЗСУ ліквідували 57 окупантів, ще 78 – зазнали поранень, трьох – наші бійці взяли в полон. Також вороги більше не зможуть скористатись ліквідованою на українській землі своєю технікою:
- танком Т-72;
- двома бойовими машинами піхоти;
- БТР-80;
- гаубицею Д-30;
- польовим складом із боєприпасами.
Сергій Череватий пояснив, що російські загарбники займають атакувальну позицію на Лимансько-Куп'янському напрямку. Проте, якщо згадати, що вороги анонсували великий наступ на всій лінії фронту, то цього немає.
Яка ситуація на Сході
- 3 липня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав район бойових дій для вивчення обстановки на місці. За його словами, на Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії, далі є загроза наступу у бік міста Часів Яр.
- Перед цим заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські загарбники не полишають надій захопити Бахмут. На Бахмутському напрямку за минулу добу окупанти марно намагалися наступати, натомість Сили оборони мали певний успіх.
- Речник 26 артилерійської бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Калашніков розповів, що російські загарбники кинули резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування українських сил. Зокрема, туди скерували приватні військові компанії, які пов'язані з російським "Газпромом". Мовиться про "Факел" та "Потік". Детальніше про дії окупантів на цій ділянці фронту читайте тут.