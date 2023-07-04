Скільки російських військових зосереджено на Сході: у ЗСУ розкрили деталі

Російські загарбники зосередили на Східному напрямку України сотні тисяч своїх солдатів. Найбільше окупанти намагаються наступати на Лимано-Куп'янському напрямку.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів, що в окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку найбільша кількість артобстрілів ворогів. Там за добу росіяни вдарили 595 разів, пише 24 Канал.

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Скільки солдатів стягнув ворог на Схід України

Речник розповів, що тільки на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив орієнтовно понад 120 тисяч одиниць особового складу. Там з українською армією воюють повітряно-десантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи так званого бойового армійського резерву, територіальні війська і штурмові роти Шторм Z, які набирають при військкоматах Росії з людей із кримінальним минулим.

По всій нашій зоні (відповідальності – 24 Канал) понад 180 тисяч солдатів Росії... На Бахмутському – десь у районі 50 тисяч,

– заявив Сергій Череватий.

Окрім того, речник пояснив, що за минулу добу під час відбиття штурмів ЗСУ ліквідували 57 окупантів, ще 78 – зазнали поранень, трьох – наші бійці взяли в полон. Також вороги більше не зможуть скористатись ліквідованою на українській землі своєю технікою:

танком Т-72;

двома бойовими машинами піхоти;

БТР-80;

гаубицею Д-30;

польовим складом із боєприпасами.

Сергій Череватий пояснив, що російські загарбники займають атакувальну позицію на Лимансько-Куп'янському напрямку. Проте, якщо згадати, що вороги анонсували великий наступ на всій лінії фронту, то цього немає.

Яка ситуація на Сході