Андріївка повністю знищена, там неможливо встановити прапор, – пресофіцер 3 ОШБр

ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині 15 вересня, хоча повідомлення про це з'являлися ще вчора, 14 вересня. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр через збій комунікації виклала допис про звільнення, а Третя окрема штурмова бригада спростувала його.

Місто Андріївка повністю зруйноване, його фактично не існує. Але його захоплення дає змогу ЗСУ рухатися далі, звільняючи наші землі від російських загарбників. Про це сказав пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

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Чи майорить прапор над Андріївкою

Бородін підтвердив, що Андріївка дійсно звільнена.

На жаль, вона в такому стані, що... я не впевнений, що там можна десь закріпити флагшток,

– сказав він.

Вцілілих будівель у місті немає. Від зими там уже не було цивільного населення, адже Андріївку захопили окупанти. Під час свого просування взимку росіяни нищили і так невеличке місто.

Ворог обороняв населений пункт дуже активно: сильно мінували територію, по наших захисниках працювала артилерія і дрони. Цей квадрат важливий для подальшого просування, тож звільнення Андріївки – це великий крок, після якого можна робити подальші кроки.

Просування українських воїнів до Андріївки було дуже обережним, щоб зберегти максимальну кількість бійців.

Як звільняли Андріївку