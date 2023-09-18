Андріївка попри постійні обстріли повністю перейшла під контроль ЗСУ, – Генштаб
18 вересня 2023, 13:33Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над населеним пунктом Андріївка. Тепер росіяни інтенсивно обстрілюють селище.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою.
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Ворог намагається штурмувати Андріївку
Наразі Андріївка, хоч і була звільнена українськими захисниками, але тепер постійно перебуває під обстрілом ворога. Також у ЗСУ розповіли, що тепер російські війська намагаються штурмувати селище.
Попри це, здійняти український прапор тут було важливо – це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ,
– повідомили у Генштабі.
Захисники підняли прапор над Андріївкою: фото Генштаб ЗСУ
Що відомо про звільнення Андріївки
- 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили Андріївку. Однак військові з 3-ї штурмової бригади одразу спростували інформацію, назвавши її передчасною. Тоді ж Маляр негайно відредагувала допис і сказала, що ситуація у селищі мінлива, а помилка сталася через комунікаційний збій.
- 15 вересня Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про звільнення Андріївки. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади повідомили, що оточили російський гарнізон, відрізали від основних сил і знищили. Відомо, що захисники ліквідували начальника бригадної розвідки росіян, трьох комбатів та майже всю піхоту 72-ї бригади разом з офіцерами та технікою.