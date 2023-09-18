Андріївка попри постійні обстріли повністю перейшла під контроль ЗСУ, – Генштаб

Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над населеним пунктом Андріївка. Тепер росіяни інтенсивно обстрілюють селище.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою.

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Ворог намагається штурмувати Андріївку

Наразі Андріївка, хоч і була звільнена українськими захисниками, але тепер постійно перебуває під обстрілом ворога. Також у ЗСУ розповіли, що тепер російські війська намагаються штурмувати селище.

Попри це, здійняти український прапор тут було важливо – це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ,

– повідомили у Генштабі.

Захисники підняли прапор над Андріївкою: фото Генштаб ЗСУ

Що відомо про звільнення Андріївки