Під звук вибухів: військові показали прапор України у звільненій Кліщіївці

Збройні Сили України 17 вересня звільнили селище Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Вони записали звідти відео із українським прапором.

Військові 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, та об'єднаної штурмової бригади "Лють" записали відео, на якому звітують про звільнення Кліщіївки на Донеччині. На записі військові стоять на тлі зруйнованих будинків.

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У селищі чути прильоти

Українські військові 17 вересня звільнили Кліщіївку. Вони записали відповідне відео із прапором України у зруйнованому населеному пункті.

Водночас російські загарбники не полишають спроб повернути селище. На відео чути звук прильотів, однак наші воїни спокійні та звітують про виконане бойове завдання.

Українські військові звільнили Кліщіївку: дивіться відео

Ворог не полишає спроб повернути контроль над селищем. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження, але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля,

– мовиться у зверненні військових.

Є офіційне підтвердження звільнення населеного пункту від керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а також начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша.

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