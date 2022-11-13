ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині: показуємо на карті

Українські герої станом на вечір 13 листопада звільнили село Макіївка на Луганщині. Населений пункт з Луганськом розділяють 148 кілометрів.

Новину про звільнення села підтвердили у Луганській ОВА. Там заявили, що населений пункт переходить у "синю зону".

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Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом,

– мовиться у повідомленні.

ЗСУ звільнили Макіївку на Луганщині: показуємо на карті

Українські воїни йдуть вперед та звільняють українські міста й села. Усю Луганську область неодмінно звільнять від російських загарбників.

Що відбувається на Луганщині

Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – 8 листопада повідомив, що ЗСУ просуваються територією області. Водночас ситуація залишається складною. Окупанти стягнули на Луганщину велику кількість резервів.