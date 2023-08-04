У Грузії стався масштабний зсув ґрунту: шокуючі кадри катастрофи

У грузинському місті Шові стався зсув ґрунту. Внаслідок природної катастрофи постраждало декілька десятків людей, понад 200 було евакуйовано.

Внаслідок танення льодовиків та рясних дощів частина гори відкололася. Подібної катастрофи на Заході Грузії не було з 1991 року.

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Деталі зсуву в Грузії

Зсув ґрунту у грузинському курортному селищі Шові стався 3 серпня приблизно о 15:15. За словами місцевих жителів, частина гори просто відкололася – вона пошкодила або знищила декілька котеджів. Все сталося настільки швидко, що люди не встигли втекти.

З місця трагедії евакуювали близько 210 осіб за два дні, 6 людей загинуло. Доля декількох десятків грузинів досі невідома. У містечку пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Повінню знесло автомобілі. Також катастрофа зруйнувала мости, тому рятувальники були вимушені використовувати гелікоптери.

За словами департаменту екології, катастрофа на курорті Шові сталася через збіг геологічних і гідрометеорологічних подій в один і той же час, в одному місці. Однак наразі загрози повторного зсуву немає.

Жахливі наслідки зсуву у грузинському місті / mtisambebi

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