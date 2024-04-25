Замість шосе – водоспад: на кордоні між Індією та Китаєм стався масштабний зсув ґрунту
Джерело:India Today
На кордоні між Індією і Китаєм в штаті Аруначал-Прадеш 25 квітня стався масштабний зсув ґрунту. Внаслідок природного лиха повністю змило частину шосе між Роінгом і Аніні.
На місці зсуву дороги утворився водоспад із води. На щастя внаслідок лиха ніхто не постраждав.
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На кордоні між Індією і Китаєм зсунулося шосе
Журналісти India Today зазначили, що масивний зсув у Аруначал-Прадеш змив частину шосе, що сполучає штат із Китаєм. Це також єдиний маршрут, який з'єднує район долини Дібханг з рештою Індії.
За попередньою інформацією, пошкодження дороги вздовж шосе Роінг – Аніні між Хунлі та Аніні є значними.
Шосе між Індією і Китаєм повністю змило / Відео з акаунту @volcaholic1 у соцмережі Х
Головний міністр штату Аруначал-Прадеш Пема Кханду у соцмережі Х висловив стурбованість цим природним лихом.
Стурбований дізнатися про незручності для водіїв через значні пошкодження шосе між Хунлі та Аніні. Були видані інструкції щодо відновлення сполучення якнайшвидше,
– зазначив він.
Інцидент стався через безперервний дощ. У повідомленні для жителів долини Дібханг адміністрація району заявила, що відновлювальні роботи на шосе Роінг – Аніні триватимуть "щонайменше три дні".
"Через безперервний дощ у районі важливу частину шосе NH 313, що сполучає Аніні з Роінгом, було змито. Ми просимо всіх громадян не планувати свій рух, поки дорога не відновиться і дощ не нормалізується", – йдеться в повідомленні.
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