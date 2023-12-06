"Він благатиме зупинитися": на що Путіну доведеться піти після виборів

Наступного року у Росії відбудуться президентські вибори. Владімір Путін, звісно, може "начаклувати" собі чергову перемогу, однак після виборів йому може бути непереливки.

Багато проблем чекає на Путіна, зокрема, через мобілізацію, яку він хоче провести. Однак це створює для нього чималі ризики. Детальніше про це 24 Каналу розповів опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський.

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Що робитиме Путін після виборів

У Росії мають пройти вибори 17 березня 2024 року. Владімір Путін іще офіційно не оголосив про свій намір балотуватися на президентських виборах, однак нескладно здогадатися, що рано чи пізно це таки відбудеться.

Так само нескладно буде спрогнозувати результати виборів. Але те, що відбудеться після них у Росії на та полі бою в Україні – це вже складніше питання.

Я не впевнений, що він оголосить мобілізацію. Я думаю, він благатиме зупинитися, зафіксувати території та перестати. Тому що, можливо, ми не розуміємо до кінця рівень незадоволення цією мобілізацією і як воно зараз наростає,

– зазначив Тимур Олевський.

Соціологічні опитування, які проводять в Росії, показують, що незадоволення війною зростає. Тобто реальне незадоволення може бути збільшеним в рази. Тож оголошення Путіна про проведення загальної мобілізації лише може загострити ситуацію в його країні.

"Тільки після виборів ми зрозуміємо, що реально буде з війною з точки зору Росії. А якщо в цей момент ЗСУ зможуть зробити щось, чого досі зробити не могли, то все дуже швидко посиплеться", – наголосив журналіст.

Владімір Путін може оголосити про намір балотуватися під час "прямої лінії" з росіянами, що відбудеться 14 грудня. Це щорічне дійство, під час якого президент Росії (а згодом просто Путін) відповідає на запитання громадян. Водночас зауважимо, що торік "пряму лінію" скасували.

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Росії уже зараз не дуже солодко

Аби покращити свої шанси та рейтинг, Владімір Путін хоче захопити Авдіївку, щоб піднести це росіянам як "вєлікую пабєду". При цьому він намагається всіляко приховати успіхи Збройних Сил України, натомість розповідаючи про "нескінченні ресурси", завдяки яким Росія нібито зможе дотиснути Україну.

Ресурси не нескінченні і не правда, що мобілізація нескінченна. Всі кажуть, що не працюють санкції, а Росія досі продає газ в Європу. Але вона з другого місця перемістилась на третє за рік, це лише СПГ, а природний газ майже узагалі перестала продавати,

– зауважив Олевський.

З початку повномасштабного вторгнення курс євро у Росії збільшився вдвічі, а рівень життя поступово знижується. На обході санкцій вдається заробляти бізнесменам, але назагал для країни і громадян обхід санкцій – обходиться дуже дорого.

"Щодо мобілізації, то обіцяють ще більше людей відправити на фронт. Вже більше людей, яких зараз відправляють воювати – готові чинити супротив цьому. Тому будь-який перелом, що може статися з різних причин, повалить всю цю ідеологічну картину як картковий будиночок", – підсумував журналіст.

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