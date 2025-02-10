Зупинка фінансування США перешкоджає розслідуванню воєнних злочинів Росії в Україні, – Reuters

Замороження адміністрацією президента США Дональда Трампа іноземного фінансування негативно вплинуло на зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Під загрозою стоять шість проєктів Генеральної прокуратури України (ГПУ), які фінансуються Штатами, на загальну суму 89 мільйонів доларів.

Відомо, що фінансування щонайменше п'яти з цих проєктів вже заморожено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зазначається, що люди на цих проєктах працювали над різними питаннями – від збереження доказів з поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи української системи прокуратури. Зокрема, два проєкти фінансувалися Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), три – Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності, один – Державним департаментом США.

З цієї суми 47 мільйонів доларів було виділено безпосередньо на притягнення до відповідальності за воєнні злочини, мовиться в українському документі про американське фінансування та скорочення.

Як пише видання, внаслідок заморожування фінансування припинили роботу майже 40 експертів, яких надала Міжнародна ініціатива з кримінального правосуддя Джорджтаунського університету.

Нагадаємо, Дональд Трамп розкритикував Американське агентство з міжнародного розвитку. За його словами, гроші організації витрачалися "шахрайським шляхом". Президент США закликав закрити USAID.